Ancora polemiche social sull’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, a secco ancora nel match contro la Juventus.

Amara sconfitta per il Chelsea campione d’Europa, sconfitto 1 a 0 contro la Juventus piena di problemi e reduce da tanti gol subiti in campionato. Tanto possesso palla e nulla più per la squadra di Tuchel e di Romelu Lukaku e proprio il centravanti belga è finito questa sera nell’occhio del ciclone.

Pochi palloni toccati, una grande occasione sprecata nel finale ed ancora una volta ‘Big Rom’ non ha inciso nei big match, l’ennesima dal suo ritorno in Inghilterra. Contro la Juve poi i precedenti sono totalmente negativi: Romelu infatti è andato a segno solo su rigore nelle 7 sfide contro la squadra bianconera.

La carriera di #Lukaku ci mostra inequivocabilmente un calciatore impalpabile nella stragrande maggioranza dei big matches da lui giocati. Si tenga conto di questo quando lo si paragona a #Lewandowski #Benzema o altri top player di questo calibro. Sovradimensionato. #UCL #JUVCHE — Giovanni Cuccunato (@Cuccuzz) September 29, 2021

Ironia social sulla crisi di Lukaku

In campionato Lukaku ha faticato contro il Liverpool ed il Manchester City, ora in Champions League contro la Juve. Romelu è sembrato nuovamente l’attaccante in difficoltà che ricordavamo i tempi prima del suo arrivo all’Inter.

Sui social, sia in Italia che Oltremanica, si sono scatenati e Lukaku è stato additato tra i principali colpevoli del ko europeo dei campioni d’Europa.