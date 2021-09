Juve-Chelsea, anche Amazon ha un problema: “Dobbiamo scusarci”

Nel pre partita di Juve-Chelsea Amazon ha avuto problemi nella trasmissione e soprattutto nella visione prima del match.

Il collegamento del match di Champions League tra Juve e Chelsea, sfida valida per la seconda giornata di Champions League, ha destato le prime polemiche. Dopo i problemi avuti con questo inizio stagione con DAZN ed Infinity questa volta è il turno di Amazon Prime Video, emittente che questa sera trasmette il match in esclusiva.

Nel pre partita del match hanno partecipato come commentatori due grandi ex bianconeri come Patrice Evra e Claudio Marchisio, accompagnati dall’ex grande calciatore italiano Gianfranco Zola. Ci sono stati però problemi nella trasmissione.

Juve, problemi su Amazon

La trasmissione in diretta è andata bene, ma ha evidenziato un colore troppo scuro per le immagini. Oltre a questo anche i video registrati non sono andati bene in onda e nel pre partita l’emittente è arrivata addirittura a scusarsi ufficialmente.

Nel corso della diretta Giulia Mizzoni si è scusata ufficialmente con i telespettatori rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Ci scusiamo per i problemi riscontrati nella trasmissione di alcune immagini”. Anche sui social ci sono state diverse polemiche e critiche all’emittente.