“Infortunio cronico”: Pioli spaventa i tifosi del Milan sul suo top

Diaz ieri è stato fermato da alcuni problemi al ginocchio, ritenuti “cronici” dal tecnico del Milan Pioli. Si ferma pure Florenzi.

Oltre al danno, la beffa. Quella di ieri sera, per il Milan, è stata una serata sfortunata da diversi punti di vista. Prima, l’infortunio di Brahim Diaz costretto ad uscire a causa di un infortunio, poi il discutibile rigore fischiato dall’arbitro Cüneyt Çakir che ha consentito a Luis Suarez di segnare il gol della vittoria.

Problemi fisici cronici per Diaz, il Milan fa il punto della situazione

Ora il club proverà a voltare pagina, concentrandosi sulla prossima partita in campionato in programma domenica sera contro l’Atalanta. Lo spagnolo proverà a recuperare ma la sua presenza nella lista dei convocati non è certa. “Soffre di una tendinite al ginocchio, ma è una cosa cronica. Ogni tanto ce l’ha – ha detto il tecnico Pioli – e ci sta lavorando, il problema si è riacutizzato nel secondo tempo. È dolente al ginocchio: ogni tanto ha un tendine che si infiamma, ma dobbiamo stringere i denti e tener duro perché domenica sera bisogna fare bene. Per domenica spero che possa recuperare”.

Oggi si è fermato invece Alessandro Florenzi per alcuni problemi al ginocchio sinistro. Il terzino, nelle prossime ore, verrà sottoposto ad ulteriori controlli che consentiranno allo staff medico di approfondire le sue condizioni e provare ad ipotizzare una data del suo possibile rientro. Per lui, in ogni caso, se ne riparlerà dopo la sosta.