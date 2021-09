Milan, furia social contro Cakir: “Arbitro infausto per le italiane”

Tanto rammarico in casa Milan dopo la sconfitta arrivata solo nel finale contro l’Atletico Madrid di Simeone.

Tante emozioni e delusioni nel match di San Siro tenuto in serata tra Milan e Atletico Madrid. La squadra di Simeone ha ribaltato solo nel finale un match ricco di emozioni e che ha visto, suo malgrado, anche l’arbitro turco Cakir tra i principali protagonisti.

Le reti di Griezmann e Suarez hanno regalato la vittoria ai Colchoneros ma la prestazione dell’arbitro non è passata inosservata con i tifosi del Milan letteralmente infuriati sui social per le scelte arbitrali.

Da sportivo – prima che da tifoso juventino – non posso che constatare il furto subito dal #Milan: assurdo non rilevare il tocco di #mano madrileno dopo quasi tre minuti di #VAR check.#Cakir si conferma #arbitro infausto per le italiane…#ChampionsLeague #Champions

— Andrea Tigrino (@Andrea_Tigrino) September 28, 2021