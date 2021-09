Sta per iniziare Atalanta-Young Boys, gara della seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022.

Manca poco al fischio di inizio di Atalanta-Young Boys. Appuntamento alle ore 18:45 al Gewiss Stadium di Bergamo per il via del match di Champions League 2022. Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio per 2-2 contro il Villareal, cerca la prima vittoria stagionale in Europa. Per questo motivo il tecnico degli orobici è deciso a schierare l’ultima formazione vista in campionato, capace di fermare l’Inter di Simone Inzaghi. Toccherà, con ogni probabilità, a Pessina e Malinovskyi assistere l’unica punta Duvan Zapata. Gli svizzeri, però, sono in forma smagliante: cinque i successi di fila tra coppe e campionato.

Atalanta-Young Boys, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Ngamaleu, Martins Pereira, Aebischer, Spielmann; Elia, Siebatcheu.