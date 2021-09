A gennaio la Juve di Allegri può già perdere un top player

L’attaccante Kulusevski potrebbe lasciare la Juventus per passare al Tottenham. Un trasferimento anticipato, già a gennaio.

Nelle ultime due settimane la situazione della Juventus sembra star lentamente migliorando. Il club starebbe ritrovando la sua lucidità, grazie alle due vittorie di campionato contro Spezia e Sampdoria. La rosa comincia a delinearsi tra prime e seconde linee, in base alle idee di Allegri, e ciò vuol dire che ulteriori cambiamenti potrebbero essere apportati durante la sessione invernale di calciomercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Kulusevski può passare al Tottenham a gennaio

In base alle informazioni che giungono dal ‘Daily Mirror’, il Tottenham di Fabio Paratici, ex dirigente dei bianconeri, sarebbe seguendo da vicino Dejan Kulusevski. Il profilo evidentemente è stato suggerito dallo stesso direttore generale degli Spurs, il quale lo portò alla Juventus dal Parma. Gli osservatori sono sulle tracce dell’attaccante svedese, sebbene al momento risulti difficile estrapolare una valutazione sull’inizio dell’annata sportiva, poiché Allegri non gli sta concedendo moltissimo spazio.

LEGGI ANCHE >>> “Vergognatevi”: caos in Serie A, è partita la contestazione dei tifosi

La cessione non è da escludere, proprio in virtù della considerazione che il tecnico ha del calciatore. Pare, infatti, che la Juventus abbia già in serbo un possibile sostituto. Si tratterebbe di Mikkel Damsgaard, esterno danese classe 2000 in forza alla Sampdoria, il quale è seguito con attenzione anche dal Milan.