Juventus, a gennaio si riaccende il mercato: sì al doppio colpo

Il mercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo già dalla prossima sessione invernale. I bianconeri potrebbero puntare l’indice su un nuovo attaccante e un nuovo centrocampista

Massimiliano Allegri potrà contare presto su nuovi rinforzi. Sono queste le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane in vista della prossima sessione di calciomercato invernale. I bianconeri punteranno con forte decisione su un centrocampista ruba palloni per cercare di completare la linea di metà campo.

Occhi puntati su Tchouaméni, perfetto in fase di impostazione, ma centrocampista dotato anche di grande gamba, geometrie e abilità d’inserimento. Difficilmente la Juventus riuscirà a piombare sul giocatore presentando un’offerta cash nei prossimi mesi, ma non è escluso che il ds Cherubini possa apparecchiare il tavolo in vista del futuro. Detto questo, qualora il Monaco dovesse aprire al prestito con diritto di riscatto, i bianconeri si faranno trovare pronti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il mercato della Juventus di gennaio: spunta anche un nuovo attaccante

La Juventus proverà a puntellare la rosa anche con un nuovo attaccante. Allegri potrebbe richiedere un centravanti forte fisicamente, ma capace anche di puntare l’uomo e creare superiorità numerica. Lacazette resta in cima ai desideri del ds Cherubini, soprattutto rapportando il tutto a un rapporto qualità-prezzo.

LEGGI ANCHE >>> La Uefa non si arrende e va al contrattacco sulla Superlega

Più complicato arrivare a Scamacca. Il centravanti della Nazionale, in forza al Sassuolo, difficilmente lascerà i neroverdi già a gennaio. Tuttavia non è escluso un possibile affondo bianconero. Scamacca piace ad Allegri e potrebbe arricchire il reparto offensivo della Juve con nuove caratteristiche.