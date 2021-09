Sky o Amazon? Dove vedere Juventus-Chelsea, l’Atalanta e le altre gare

Sky o Amazon Prime? Dove vedere Juventus-Chelsea, Atalanta-Young Boys e le altre gare del mercoledì di Champions

Dopo un martedì non fortunato per le italiane, il mercoledì di Champions offre la super sfida tra Juventus e Chelsea. Allegri è in emergenza soprattutto in attacco dove mancheranno sia Dybala che Morata, infortunati contro la Sampdoria e fuori causa anche per il derby. Non ha tutti gli uomini neanche Tuchel che dovrà fare a meno di Kante, pilastro del centrocampo Blues. Entrambe le squadre hanno iniziato con un successo la competizione e sono a caccia di conferme.

Altro match italiano è quello pomeridiano tra Atalanta e Young Boys. Gasperini senza Palomino ma che potrebbe riavere almeno per la panchina Muriel. Il match dei bergamaschi sarà trasmesso in diretta TV su Sky. Per Juventus-Chelsea invece la diretta sarà assicurata da Amazon Prime.

Juventus-Chelsea e Atalanta-Young Boys: formazioni

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Kean, Chiesa. (A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, De Ligt, Rugani, De Winter, McKennie, Leone, Bernardeschi, Kulusevski). All. Allegri.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Chalobah, Kovacic, Jorginho, Alonso; Ziyech, Havertz; Lukaku. (A disp. Kepa, Bettinelli, Azpilicueta, Chilwell, Saul, Baker, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, Barkley, Sarr, Werner). All. Tuchel.

Atalanta-Young Boys

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. (A disp. Sportiello, Rossi, Lovato, Pezzella, Scalvini, Maehle, Koopmeiners, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Piccoli, Muriel). All. Gasperini.:

YOUNG BOYS: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Ngamaleu, Martins, Aebischer, Spielmann; Elia, Siebatcheu. (A disp. Laidani, Faivre, Burgy, Maceiras, Lefort, Rider, Sierro, Sulejmani, Jankewitz, Mambimbi, Kanga). All. Wagner.