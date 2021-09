“Non ha senso”: Napoli, la rivelazione che i tifosi non si aspettavano

Il Napoli di Luciano Spalletti fa turnover contro lo Spartak Mosca in Europa League. In panchina anche Anguissa, sorpresa in campionato.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta affrontando ora lo Spartak Mosca di Rui Vitoria in Europa League. Nel pre gara il direttore sportivo del club azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’. Ecco quanto dichiarato, tra le altre cose, su Insigne ed Anguissa: “Turnover? Spalletti vuole far recuperare un po’ Victor Osimhen e Franck Anguissa, dando minutaggio a coloro che hanno avuto meno spazio. Contro lo Fiorentina a Firenze sarà molto difficile e complicato. I viola stanno facendo bene, Italiano mette intensità. Sarà una gara dura”.

Rinnovo Insigne-Napoli, parla Giuntoli

Su Insigne: “A che punto è la vicenda sul rinnovo di Insigne? In questo momento stiamo parlando con il suo agente, il clima è disteso. Siamo fiduciosi. Per il momento pensiamo solo al campo e al bene del Napoli, in futuro vedremo”.

Giuntoli su Anguissa

“Riscatto anticipato di Anguissa? Ora non avrebbe senso. Abbiamo il diritto di riscatto fissato a giugno. È assurdo pensare di mettere soldi a gennaio se possiamo farlo a giugno”.