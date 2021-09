Bonucci, il “trucco” per annullare Lukaku: la tv inglese lo studia in diretta

L’ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand ha esaltato la marcatura di Leonardo Bonucci su Lukaku in occasione di Juventus-Chelsea

In Inghilterra masticano amaro per la sconfitta del Chelsea contro la Juventus. Oltremanica, la partita tra i campioni d’Europa in carica e la squadra italiana era vista come l’occasione perfetta per riscattare il kappaò subito a Wembley a luglio quando gli Azzurri di Roberto Mancini si sono aggiudicati l’Europeo dal dischetto dopo un’ottima prova contro l’Inghilterra di Southgate. In quella circostanza, come mercoledì nel match tra Chelsea e Juventus, gli inglesi si sono dovuti arrendere alla buona difesa. A Rio Ferdinand e Joe Cole non è passata inosservata la prova in marcatura offerta da Leonardo Bonucci contro Romelu Lukaku. L’ex Inter sta continuando a segnare pure in Premier League ma contro la squadra di Allegri è rimasto all’asciutto.

Juventus, Bonucci ‘studiato’ in Inghilterra: Ferdinand esalta in tv la sua marcatura a Lukaku

L’attaccante belga negli anni si è contraddistinto per la sua forza fisica. Lukaku, anche durante la sua esperienza all’Inter, ha segnato molti dei suoi gol appoggiandosi al difensore avversario, sentendo il suo corpo e percependo il momento migliore per sferrare il suo colpo. Qualcosa che Leonardo Bonucci non gli ha concesso durante tutta la sfida di Champions League. Il difensore juventino, infatti, come dimostrato da Rio Ferdinand in diretta tv, ha sempre dato un colpetto all’attaccante del Chelsea quando ha provato a prendere posizione appoggiandosi a lui. Un modo per ‘pretendere’ quel metro necessario a non subire sorprese dall’avversario. Una difesa, quella sfoderata dal difensore, che è stata esaltata dall’ex difensore e capitano del Manchester United, che attraverso una lavagna tattica ha mostrato diverse azioni della partita su ‘Bt Sport’. “E’ una marcatura fantastica” ha sentenziato semplicemente Ferdinand.

La prestazione di Bonucci è stata esaltata pure da Joe Cole. L’unico tiro permesso a Romelu Lukaku è arrivato nel finale di gara. Anche l’ex ala del Chelsea ha sottolineato la grande capacità del difensore di Allegri di rimanere concentrato durante tutto l’arco della partita.