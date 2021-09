All’Inter anche la prossima stagione: la firma a sorpresa con i nerazzurri

L’Inter pensa al rinnovo di contratto di Handanovic: per lui pronto un ruolo da secondo portiere. Piace Onana, dubbi su Leno.

Alla fine, Samir Handanovic potrebbe pure restare all’Inter. Finito nel mirino della tifoseria a causa degli errori commessi fin qui, compreso quello che sabato ha consentito all’Atalanta di passare in vantaggio, lo sloveno ha il contratto in scadenza nel 2022 e fino ad oggi il club no sembrava intenzionato a rinnovarlo, preferendo avviare un ricambio generazionale.

Inter, si pensa al rinnovo di contratto di Handanovic

Nelle ultime ore, stando a quanto riportato oggi da Tuttosport, l’amministratore delegato Beppe Marotti ha invece cambiato idea: al portiere, in particolare, verrà proposto ruolo da “dodicesimo”. Non più titolare della squadra, bensì elemento di esperienza pronto a giocare in caso di necessità. Resta da vedere quale sarà la risposta di Handanovic il quale, di recente, aveva voluto rispondere ai propri detrattori.

“Le critiche non mi toccano. Se parla chi non è mai stato in porta non serve dire” le sue parole rilasciate a SportMediaset. Nel frattempo l’Inter ha messo nel mirino André Onana, in uscita dall’Ajax, e ricevuto la candidatura di Bernd Leno intenzionato a lasciare l’Arsenal. “Milano è un’opzione valida” ha detto di recente il tedesco, sul quale però la società è dubbiosa. Il nigeriano, invece, piace e molto. Per lui è già pronto un contratto fino al 2025.