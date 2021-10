“Mancini lo chiamerà in Nazionale”: Adani svela il prossimo crack dell’Italia

Daniel Adani, alla Bobo Tv, ha annunciato che Lucca sarà convocato prossimamente da Roberto Mancini in Nazionale.

Dopo questo weekend il campionato lascerà lo spazio alle Nazionale. L’Italia di Mancini sarà impegnata nella Nations League. Gli azzurri sfideranno la Spagna in semifinale, sarà la rivincita della gara dell’Europeo vinta dagli italiani, il prossimo mercoledì 6 ottobre. L’altra semifinale è tra il Belgio e la Francia.

La finale si giocherà sempre al Meazza il 10 ottobre, mentre la finale per il terzo posto sarà disputata all’Allianz Stadium di Torino. Mancini in queste convocazioni ha confermato il blocco di calciatori che è riuscito a vincere l’Europeo. Dopo la Nations League, la Nazionale sarà impegnata solo per qualificarsi al prossimo Mondiale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Adani su Lorenzo Lucca: “Mancini lo sta seguendo da un mese”

Roberto Mancini è stato ospite della ‘Bobo TV’ su Twitch dove Daniele Adani si è soffermato su Lorenzo Lucca del Pisa: “Mancini lo sta seguendo da circa un mese. Il calciatore presto verrà chiamato in Nazionale“. Sull’attaccante è intervenuto anche Antonio Cassano: “Contro il Parma non ha sbagliato nulla, me l’ha detto Buffon“.

LEGGI ANCHE >>> Thuram racconta il razzismo in Italia: quando la vittima fu Cannavaro

L’ex giocatore della Roma e del Real Madrid ha poi concluso il suo intervento: “L’ho visto giocare ed è molto forte. Non capisco come faccia a militare in una squadra di Serie B. E’ favoloso, ci ha impressionato”. Lorenzo Lucca ha giocato 6 partite con il Pisa, segnando ben 5 gol e fornendo anche un assist vincente.