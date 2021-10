“Miglior portiere al mondo”: niente Donnarumma, Solskjaer ha la sua idea

Donnarumma miglior portiere al mondo? No, grazie: Ola Gunner Solskjaer ha il suo nome, spiazzando tutti in conferenza stampa

In un modo o nell’altro, il nome di Gigio Donnarumma viene sempre al pettine. Soprattutto di questi periodi, dove l’ex portiere del Milan è al centro di un vero caso diplomatico al Paris Saint-Germain, tra panchina e titolarità nella formazione di Mauricio Pochettino.

Per una volta, però, l’estremo difensore azzurro è tenuto fuori da qualsiasi polemica. Semplicemente, è stato utilizzato come termine di paragone positivo, dopo l’incredibile Europeo vinto con l’Italia. Un traguardo che, secondo molti addetti ai lavori, avrebbe già incoronato Donnarumma come il miglior portiere al mondo.

Solskjaer spiazza tutti: niente Donnarumma, ecco il miglior portiere al mondo

Beh, non proprio tutti gli addetti ai lavori, però, la pensano così. “Per me, in questo momento, David De Gea è il miglior portiere al mondo”: spiazza tutti Ola Gunner Solskjaer, che ha incoronato così il proprio estremo difensore, dopo la tirata vittoria del Manchester United contro il Villareal, lo scorso mercoledì di Champions.

D’altronde, cosa potrebbe dire altrimenti, il tecnico dei Red Devils? L’ex Atletico Madrid si è messo ancora una volta in luce con una serie di parate decisive, guadagnandosi anche il titolo di ‘Man of the Match’ da parte della UEFA. Parole che fanno discutere, per un certo verso, ma che certificano una cosa: Solskjaer sa come ‘caricare i suoi’, nei momenti delicati di una stagione.