Dybala, l’ennesima beffa è arrivata: decisione ufficiale dell’allenatore

Dopo l’infortunio contro la Sampdoria, Scaloni, tecnico dell’Argentina, ha scelto di non convocare più Dybala.

Per la Juventus domani ci sarà il Derby contro il Torino. I bianconeri si stanno riprendendo dopo un inizio di stagione traumatico. La squadra di Allegri giunge al match contro i granata con tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League, dove salta all’occhio il successo di mercoledì sera contro il Chelsea campione d’Europa.

Il team juventino vuole vincere il Derby di domani per risalire ancora la classica, ma Allegri domani avrà alcune assenze importanti: come quelle di Morata e Dybala. I due giocatori rientreranno dopo la sosta per le nazionali della settimana prossima. L’infortunio dell’argentino è un po’ più serio.

Juventus, Dybala è stato escluso dai convocati dell’Argentina

Dybala contro la Sampdoria ha rimediato un infortunio al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. L’attaccante era stato convocato da Scaloni per le prossime gare dell’Argentina, ma è stato escluso dopo l’infortunio. Il CT ha escluso il giocatore della Juventus dopo attenti controlli medici.

L’attaccante bianconero non fu neanche convocato per l’ultima Copa America che poi fu vinta proprio dalla sua Argentina. Allegri punta molto su Dybala per far tornare la Juventus nei primi posti della classifica di Serie A. L’argentino dovrebbe ritornare per la gara contro la Roma del prossimo 17 ottobre.