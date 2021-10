Serie A, altro esonero in arrivo: ora Giampaolo può tornare

Dopo gli esoneri con il Milan e il Torino, Giampaolo potrebbe ritrovare a breve una nuova panchina di Serie A.

Questa sera con la gara tra Cagliari e Venezia inizierà la settima giornata del campionato che sarà l’ultima prima della sosta per le nazionali. Entrambe le squadre hanno già un bisogno quasi vitale di punti. I sardi sono penultimi in classica con solo due punti, mentre la squadra di Zanetti giunge dal pareggio casalingo contro il Torino.

Nel Cagliari c’è stato l’avvicendamento in panchina tra Semplice e Mazzarri. L’allenatore toscano ha collezionato solo un punto nella sua gara di esordio con i rossoblù contro la Lazio. Anche il Verona ha cambiato allenatore, sostituendo Di Francesco con Tudor. Nelle prossime ore ci potrebbe essere già il terzo esonero in Serie A.

Udinese, Giampaolo e Ranieri pronti se Gotti dovesse essere esonerato

Secondo quanto raccolto dal quotidano ‘Secolo XIX’, l’Udinese sta seriamente pensando di esonerare Luca Gotti. I bianconeri hanno perso le ultime tre partite e potrebbe esserci l’esonero del tecnico se dovesse arrivare un’altra sconfitta domenica nella sfida contro la Sampdoria di D’Aversa.

Come quanto riportato dal quotidiano ligure, i nomi accostati all‘Udinese sono quelli di Claudio Ranieri e Marco Giampaolo; entrambi, come se fosse uno scherzo del destino, proprio ex allenatori della Sampdoria. Giampaolo ha una gran voglia di rifarsi dopo le esperienze alla guida di Milan prima e Torino poi.