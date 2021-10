Tragedia per Zamparini: morto a Londra il figlio di 23 anni

Una notizia terribile ha scosso Maurizio Zamparini e la sua famiglia. Il figlio Armando, di soli 23 anni, è morto a Londra.

Una vera e propria tragedia ha colpito Maurizio Zamparini e la sua famiglia. In queste ore, infatti, è arrivata la tragica notizia della scomparsa del figlio a soli 23 anni. Un evento ovviamente traumatico per l’ex patron del Palermo, sul quale adesso servirà anche fare chiarezza.

Armando, il figlio dell’ex presidente, si trovava a Londra per motivi di studio. Un viaggio che, però, è finito letteralmente in tragedia ed ha scosso tutta Palermo, dove il giovane era tra l’altro molto conosciuto.

Armando, infatti, era l’ultimo figlio di Maurizio Zamparini, l’unico del suo ultimo matrimonio. In città, come detto, era conosciuto ‘Armandino‘ che spesso, durante la gestione del Palermo, si intratteneva anche dopo gli allenamenti con i giocatori rosanero.

Tragedia Zamparini, l’ex patron in volo verso Londra

Come detto, quella della morte di Armando Zamparini sarà una questione che ovviamente necessiterà di accertamenti. Il ragazzo, infatti, è stato trovato privo di vita – come riportato da ‘La Repubblica e ‘Il Corriere della Sera’ – nella sua camera d’albergo. Andrà chiarita ovviamente la dinamica dei fatti e cosi è realmente successo.

L’ex patron in queste ore è in viaggio proprio verso l’Inghilterra per raggiungere la capitale. Ore terribili stanno accompagnando Maurizio Zamparini, e ora dovrà portare la salma in Italia.