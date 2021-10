Il sogno di Berlusconi che fa gioire Milan e Napoli: “Firmerei subito”

Berlusconi continua a dimostrarsi sempre vicino al Milan: al ‘Mattino’ ha svelato i suoi tre desideri ed uno riguarda i rossoneri.

Certi amori, si sa, non finiscono. Rimangono nel cuore per sempre. Silvio Berlusconi, ad esempio, nonostante da diversi anni non sia più il presidente del Milan continua a sentirsi molto vicino all’ambiente rossonero. Per assistere in tribuna al “derby” con il suo Monza, dopo la mancata promozione della sua squadra in Serie A lo scorso anno, dovrà attendere ancora.

Il desiderio di Berlusconi che riguarda il Milan

Tuttavia già in questa stagione tre dei suoi sogni potrebbero avverarsi. A rivelarli è stato lo stesso Berlusconi, ai microfoni del quotidiano ‘Il Mattino’. Un’intervista durante la quale il leader di Forza Italia ha parlato soprattutto degli ultimi sviluppi legati al mondo della politica, dedicando comunque un pensiero anche a quello calcistico.

“Monza promosso in Serie A, Napoli campione d’Italia e Milan vincitore della Champions League: firmerei subito. Tutte e tre le squadre lo meriterebbero. Ci teniamo a fare bene anche a Monza, vogliamo far gioire i nostri tifosi”. La partenza in Serie B, fin qui, non è stata delle migliori: due vittorie, altrettante sconfitte e 3 pareggi per un totale di 9 punti. Il Pisa capolista è già a quota 16 ed il Monza dovrà iniziare a correre sul serio per esaudire il primo sogno di Berlusconi.