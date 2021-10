Inter, doppio colpo saltato: la confessione in diretta tv non lascia dubbi

Interessante rivelazione di Carnevali sui due attaccanti Scamacca e Raspadori, entrambi accostati all’Inter.

L’anticipo serale della settima giornata di Serie A vede opposte Sassuolo ed Inter. I rapporti tra i due club sono ottimi cosi come quelli tra i dirigenti Giovanni Carnevali e Beppe Marotta e nel pre partita del match l’amministratore delegato del club neroverde ha rilasciato interessanti dichiarazioni inerenti al calciomercato.

Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato il club nerazzurro era alla ricerca di importanti rinforzi in attacco visto la cessione di Romelu Lukaku. Tra i vari obiettivi del club nerazzurro c’erano anche Giacomo Raspadori e Scamacca, due giocatori che sono stati vicini al club nerazzurro.

Inter, le parole di Carnevali su Raspadori e Scamacca

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match Carnevali ha parlato cosi: “Come abbiamo resistito a Raspadori e Scamacca? L’Inter voleva entrambi, ma noi li abbiamo sempre voluti tenere. Secondo me non sono ancora pronti per una big come l’Inter, diamogli tempo di crescere. Sono arrivate richieste non solo da loro”.

Nel corso dell’intervista si è parlato anche di Manuel Locatelli: “E’ una grande soddisfazione, significa che il nostro lavoro sta portando risultati”.