“Non mi era mai successo”: Dzeko rivela un suo ‘record’ in diretta

Curioso dato rivelato da Edin Dzeko dopo la vittoria dell’Inter in rimonta al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Dionisi.

Una serata straordinaria per l’attaccante bosniaco Edin Dzeko. Il centravanti è subentrato nella ripresa a Correa ed è stato assoluto protagonista della rimonta dell’Inter, vittoriosa per 2 a 1 al Mapei Stadium contro un ottimo Sassuolo. Sotto 1 a 0 dopo un’ora di gioco Inzaghi ha stravolto la squadra con ben quattro cambi e il club nerazzurro ha ribaltato in questo modo la vittoria. Dzeko ha siglato la rete del pareggio solo 33 secondi dopo il suo ingresso in campo.

Nel post partita, intervenuto ai microfoni di DAZN Dzeko ha commentato il match ed ha sottolineato un dato che nella sua lunga carriera era leggermente passato inosservato.

L’aneddoto temporale annunciato da Dzeko

Migliore in campo Dzeko ha commentato sorridendo: “Non mi era mai capitato di segnare alla prima palla toccata in campo, c’è una prima volta per tutto. Non ricordo benissimo, ma penso che sia la ‘mia prima volta’”.

Poi prosegue: “Il Sassuolo ha giocato una bella gara, ma conta solo il risultato. Lukaku? Non penso al passato, bisogna guardare sempre avanti. Il campionato è ancora lungo e noi dobbiamo solo continuare su questa strada”.