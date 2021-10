Italia, ufficiale: Mancini ha scelto il nuovo attaccante

Ciro Immobile , attaccante di spicco della Lazio , si è fermato a causa di una lesione di basso grado al muscolo della coscia destra. Uno stop che obbliga il calciatore a saltare la sfida di campionato contro il Bologna ma anche il ritiro della Nazionale italiana. Immobile, infatti, era stato convocato dal Ct Mancini per le gare di Nations League , ma non potrà prendervi parte.

Moise Kean prenderà il posto di Ciro Immobile per l’Italia, in occasione della semifinale di Nations League.

Il centravanti napoletano sarà nuovamente disponibile da dopo la sosta, ragion per cui Mancini dovrà rinunciare ad un altro campione d’Europa, oltre alle assenze già note di Florenzi, Belotti, Spinazzola e Castrovilli. Il forfait di Immobile è una notizia pesante, anche perché gli azzurri saranno impegnati nelle Final Four di Nations League, ma Mancini ha già compiuto la sua scelta.

LEGGI ANCHE >>> “Chiellini mi ha dato una testata”: il simpatico retroscena di Locatelli

Dopo una lunga riflessione in giornata, il Ct ha scelto di convocare lo juventino Moise Kean per sostituire Immobile. L’alternativa considerata era Gianluca Scamacca del Sassuolo, ma il commissario tecnico ha preferito virare sull’ex Everton per l’impegno di mercoledì contro la Spagna, nella semifinale a Milano. L’altra gara sarà Belgio-Francia. Le vincenti si sfideranno il 10 ottobre per la finale, alle 20:45.