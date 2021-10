“Chiellini mi ha dato una testata”: il simpatico retroscena di Locatelli

L’uomo del derby Manuel Locatelli ha rivelato un curioso retroscena intervenuto nel post partita ai microfoni di DAZN

Importante vittoria per la Juventus di Massimiliano Allegri che conquista il derby di Torino e lancia un messaggio importante a tutte le pretendenti. Il club bianconero vince 1 a 0 grazie alla rete di Manuel Locatelli, neo acquisto sempre più decisivo. Gara molto equilibrata da una parte e dall’altra con entrambe le squadre impegnate più a contenere che ad attaccare, ma nel finale una magia dell’ex Sassuolo regala i 3 punti alla Juve.

Nel post partita, intercettato ai microfoni di DAZN, Locatelli ha parlato della partita e delle sensazioni che gli hanno regalato questo gol. Oltre a ciò ha rivelato un curioso retroscena con il capitano bianconero Giorgio Chiellini.

Le parole di Locatelli dopo la vittoria della Juventus

Ecco le dichiarazioni del centrocampista bianconero: “Emozioni per la vittoria? Ho preso una testata da Giorgione (Chiellini) e con la testa che ha sicuro ha un grosso livido (ride). E’ un’emozione fantastica, siamo un grande gruppo di amici e persone davvero molto umili”.

Poi Locatelli ha proseguito: “E’ una vittoria importante perché è il derby e per fare un passo importante in classifica. Ora c’è la sosta per le Nazionali, ricarichiamo le pile e poi torniamo con ancora più fame”.