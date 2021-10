“Ho fatto perdere punti”: Juventus, l’ammissione che nessuno si aspettava

È in corso in questi minuti il derby Torino-Juventus: nel pre-partita Szczesny ha rilasciato dichiarazioni inaspettate sui punti persi.

Il fischio d’inizio per il derby tra Torino e Juventus è arrivato pochi minuti fa. Una sfida che si preannuncia infiammata, con entrambe le squadre che puntano a vincere, a qualsiasi costo. Più propositivi i bianconeri fino ad ora, ma con i granata che non vogliono arrendersi e cercano di costruire azioni di gioco. Nel pre-partita, intervistato ai microfoni di ‘Dazn’, ha parlato Wojciech Szczesny e ha rilasciato dichiarazioni inaspettate.

Le dichiarazioni inaspettate rilasciate da Wojciech Szczesny nel pre-partita di Torino-Juventus

Szczesny ha parlato, a ‘Dazn’, del momento difficile affrontato dalla Juventus in questo inizio di stagione, affermando: “Arriviamo molto concentrati, ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra tosta. Dovremo essere al massimo per portare a casa i 3 punti. In questa situazione di classifica la cosa davvero fondamentale è la vittoria“.

Ha poi parlato del momento complicato che lui stesso ha vissuto, specialmente nelle prime giornate di Serie A: “Nei momenti di difficoltà cerco anche il sostegno dei miei compagni e del mister che sono stati bravissimi. Però ci sono ancora punti da recuperare e so che ho perso cinque punti in due partite per la mia squadra e ora bisogna recuperarli”.