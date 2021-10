Tutto pronto per il fischio di inizio del derby Torino-Juventus. Alle ore 18:00, allo stadio Grande Torino, inizia il match di Serie A.

Sta per iniziare il derby Torino-Juventus, match valido per la settima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Grande Torino, la squadra di Ivan Juric e quella di Massimiliano Allegri sono pronte a darsi battaglia. I bianconeri cercano la vittoria dopo il successo contro il Chelsea in Champions League. Gli ospiti sono costretti alla vittoria per rientrare nella corsa scudetto e restare nella scia delle prime della classifica generale. Ad arbitrare il match il signor Valeri di Roma.

Torino-Juventus, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric

A disposizione: Berisha, Gemello, Buongiorno, Izzo, Ansaldi, Vojvoda, Lukic, Rincon, Baselli, Verdi, Kone, Warming.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Kean, Chiesa. All. Allegri

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Pellegrini, McKennie, Arthur, Bernardeschi, Kaio Jorge, Kulusevski.