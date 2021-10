“Donnarumma, decisione clamorosa”: in Francia sono increduli

Ultim’ora Donnarumma: la decisione del Paris Saint-Germain fa discutere in Italia ed in Francia. Pochettino pronto a lanciarlo di nuovo.

L’avventura di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain non è iniziata nel modo migliore. Il portiere italiano, giunto a Parigi per contendere la maglia da titolare a Keylor Navas, si è dovuto spesso accontentare di guardare il match della sua nuova squadra dalla panchina. Solo per tre volte il portiere della Nazionale italiana è stato impegnato dal primo minuto. In Italia, le esclusioni di Donnarumma hanno fatto discutere tanto. In più di un’occasione stampa e tifosi si sono schierati dalla parte del portiere, troppo poco considerato da Mauricio Pochettino in avvio di stagione.

Donnarumma titolare col Rennes

Dopo aver convinto in Champions League contro il Manchester City, grazie ad una prestazione super, Donnarumma ha ora una ghiotta chance. L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, ha raccontato della possibilità di vedere l’ex rossonero titolare in Ligue per il match tra PSG e Rennes, in programma domani alle ore 13:00.

‘Le10Sport.com’ ha commentato l’ipotesi, definendolo un ‘fatto senza precedenti, dal momento che l’italiano avrebbe così la possibilità, per la prima volta, di giocare due partite consecutive da titolare, tra Champions League e Ligue 1.