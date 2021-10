Prima vittoria stagionale per la Salernitana: il Genoa fallisce l’assalto

Termina con il risultato di 1-0 la partita tra Salernitana e Genoa, in programma alle ore 15 di questo pomeriggio.

La Salernitana non si fa sorprendere in casa contro il Genoa e agguanta la sua prima vittoria in Serie A. La squadra di Davide Ballardini ci ha provato fino all’ultimo minuto a provare a raggiungere almeno un pareggio ma a nulla è servito l’assalto finale. Il portiere dei padroni di casa, Vid Belec, si è immolato per la propria squadra e ha così salvato il risultato. L’1-0 finale ha perciò regalato tre punti importanti alla Salernitana.

Termina 1-0 la partita tra Salernitana e Genoa: Djuric regala la prima vittoria in Serie A

È servita la ripresa di gioco per sbloccare il risultato tra Salernitana e Genoa. Una partita equilibrata nel primo tempo, ha visto poi decisamente aumentare il ritmo nel secondo tempo. Entrambe avevano voglia di fare risultato ma i padroni di casa sono stati più cinici.

Al 61′, Fabrizio Castori decide di inserire Milan Djuric, al posto di Cedric Gondo, e indovina decisamente il cambio. Sono bastati, infatti, appena cinque minuti all’attaccante per trovare il gol, al 66′, in questa settima giornata di Serie A. Ha così permesso alla Salernitana di portare a casa la prima vittoria stagionale.