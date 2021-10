Serie A, guai anche per il fantacalcio: la caviglia del rigorista fa ‘crack’

Criscito lascia dolorante il campo dopo un colpo ricevuto alla caviglia durante la sfida tra Salernitana e Genoa.

Domenico Criscito è costretto ad abbandonare il campo nella sfida che il Genoa sta affrontando in trasferta contro la Salernitana. Il difensore centrale, infatti, dopo aver ricevuto un colpo alla caviglia, ha invocato a gran voce il cambio. Al suo posto è entrato immediatamente e a freddo Paolo Ghiglione.

Criscito abbandona il campo per infortunio: problemi alla caviglia per il rigorista

Problemi dunque per Mimmo Criscito, il rigorista che lascia con il fiato sospeso anche i diversi fantallenatori che hanno creduto in lui per questa stagione di Serie A. Dopo una botta ricevuta alla caviglia, infatti, lo staff medico del Genoa lo ha soccorso a bordocampo, lì dove c’è stato lo scontro di gioco fortuito.

Non ce l’ha fatta a proseguire e ha lasciato il campo di gioco zoppicando e sostenuto dai medici del club. Davide Ballardini è stato perciò costretto a inserire di fretta Ghiglione, per cercare di andare ad agguantare almeno il pareggio contro la Salernitana. Il risultato attualmente è infatti sull’1-0.