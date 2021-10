Serata nera per l’Italia: sostituzione ufficiale, doppia tegola in vista

Sostituzione per Pessina, costretto a lasciare il campo contro il Milan per infortunio: problema per Gasperini ma anche per l’Italia.

Tegola per l’Atalanta e per Gasperini ma anche per l’Italia di Roberto Mancini. Uno dei giocatori attualmente più in forma della Dea è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio al 25esimo minuto. L’Atalanta, perciò, sotto di due gol, è ora anche senza Matteo Pessina. Dopo l’intervento di Tomori per bloccare la sua azione in volata verso la porta rossonera, il giocatore è caduto a terra e ha chiesto il cambio rivolgendosi verso la propria panchina.

Sostituzione di Pessina per infortunio: lascia il campo in barella e non sarà a disposizione dell’Italia

Non un problema da poco, sembrerebbe, per Matteo Pessina che è stato costretto a lasciare il campo al 25′, sostituito da Pezzella. Con molta probabilità, si tratterebbe di un problema al flessore per il giocatore nerazzurro.

Problema questo quindi anche per Roberto Mancini che, oltre appunto a Pessina, dovrà fare a meno, in vista della Nations League con la Nazionale Italiana, anche di Rafael Toloi. Poco prima dell’inizio del match di Atalanta-Milan, è stato infatti comunicato che il difensore non partirà con gli azzurri per un risentimento muscolare: al suo posto ci sarà Davide Calabria, come riferito dalla FIGC.