DIRETTA Sampdoria-Udinese: segui la partita LIVE

Alle 15 spazio a due match di questa domenica di Serie A. Allo stadio Luigi Ferraris in Marassi scendono in campo Sampdoria e Udinese.

Sono due le sfide che troveranno spazio nel pomeriggio, per l’esattezza alle 15, in questa domenica di Serie A. Queste anticiperanno i due match delle 18 e poi il posticipo serale alle 20.45.

In campo scendono Sampdoria ed Udinese, due squadre che hanno avuto un avvio decisamente altalenante nel corso di questa prima parte di campionato, e che evidentemente cercano certezze proprio sul campo. I tre punti servono come il pane per entrambe le squadre, e cosi quelli in palio oggi a Marassi saranno oggetto del contendere e ci aspetta una partita di sicuro agguerrita tra queste due compagini.

La Sampdoria proverà a sfruttare il fattore campo, anche perchè le ultime due sconfitte consecutive gridano vendetta. Compito di Roberto D’Aversa sarà proprio quello di riportare i blucerchiati sulla retta via ed evitare che la situazione di classifica possa già complicarsi in questa prima fase della stagione.

Contro c’è l’Udinese, che allo stesso modo attraversa un periodo complicato. In questo caso sono ben tre le sconfitte consecutive, con i friulani che hanno perso la retta via dopo un ottimo avvio di stagione che ha visto la squadra di Luca Gotti portare punti a casa anche contro la Juventus, l’ultima con Cristiano Ronaldo in campo.

Sampdoria-Udinese, le probabili formazioni