“Nessuna parata decisiva”: Donnarumma, la reazione in Francia dopo il ko

Per la seconda volta consecutiva in campo con il Psg Donnarumma non può nulla nella sconfitta del suo club contro il Rennes.

Dopo la grande prestazione in Champions League contro il Manchester City, Mauricio Pochettino ha, per la prima volta in stagione, schierato dal primo minuto il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma. Questa volta il portiere campano ha vissuto una gara ‘meno fortunata’ nella trasferta francese contro il Rennes.

Dopo otto vittorie consecutive il Psg ha perso con il netto risultato di 2 a 0 grazie alle reti di Laborde e Tait. In nessuno dei due gol Donnarumma ha responsabilità e nel corso della gara, tolte le reti, non ha mai dovuto compiere importanti interventi. Nonostante la presenza di tutte le stelle il club parigino ha faticato molto ed addirittura non ha realizzato neanche un tiro nella porta avversaria. Messi, Neymar e Mbappe si sono dovuti fermare a Rennes.

Donnarumma, prestazione sufficiente secondo i media francesi

Nelle consuete pagelle del post partita Donnarumma ha infatti ricevuto la sufficienza e la seguente analisi dei media transalpini: “Non ha alcuna colpa sui gol, ma non ha fatto neanche una parata decisiva”. Il portiere è stato comunque uno dei migliori visto la clamorosa sconfitta del Psg.

Tra i parigini l’ex interista Hakimi ed il brasiliano Neymar sono forse i peggiori mentre si salva relativamente Lionel Messi. Male anche l’altro argentino Angel Di Maria.