Milan, quattro ‘colpi’ dopo la sosta: lo annuncia Maldini in diretta

Paolo Maldini, nel pre-partita di Atalanta-Milan, rilascia alcune dichiarazione sugli attaccanti rossoneri attualmente infortunati.

Paolo Maldini, nel pre-partita di Atalanta-Milan, ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di ‘Dazn’. Ha parlato dell’obiettivo del Milan in questa nuova stagione di Serie A, ma anche e soprattutto dei giocatori rossoneri attualmente infortunati. La speranza, per Ibrahimovic e Giroud, ma non solo, è che riescano a rientrare dopo la sosta per le Nazionali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Maldini e la situazione infortuni: la speranza è che i rossoneri ancora out rientrino dopo la sosta

Queste le parole di Paolo Maldini ai microfoni di ‘Dazn’: “L’idea è che Ibra rientri dopo la sosta. Non ha lesioni ma ha solo un dolore al polpaccio e dovrebbe essere pronto dopo la sosta. Come lui, anche Bakayoko, Giroud e Krunic. Giroud ha rimediato un problema alla schiena, è successo contro Liverpool, sembrava passato ma quando è rientrato si è riacutizzato”.

LEGGI ANCHE >>> “Napoli settebello”: gli azzurri espugnano il Franchi e restano a punteggio pieno

Ha poi parlato anche della situazione legata a Franck Kessié: “C’è una gestione della partita che si affronta. Cerchiamo di mettere sempre i migliori in campo. Pioli sceglie i titolari, mentre la gestione dei contratti la facciamo noi“.