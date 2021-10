“È il peggiore della Serie A”: Mourinho gela la sua Roma

Mourinho in conferenza stampa non si trattiene e gela i giornalisti presenti con la stoccata alla sua Roma: le parole del lusitano

La vittoria contro l’Empoli dà grande morale alla Roma, che fa il paio con quella europea contro lo Zorya e si avvia alla sosta con il sorriso nuovamente sulle labbra. D’altronde, serviva una risposta dopo il debry perso contro la Lazio e gli uomini di José Mourinho non hanno tradito le aspettative.

“La squadra oggi ha dato grandi segnali, sia dal punto di vista della maturità che dal punto di vista dell’intelligenza”, ha spiegato il tecnico giallorosso nella conferenza stampa post-partita. “È chiaro che, dopo il derby, ci sono sconfitte e sconfitte, ma contro la Lazio abbiamo sempre avuto la sensazione di essere stati superiori”.

Mourinho gela tutti in conferenza: “È il peggiore della Serie A”

Di qui, Mourinho prosegue nella sua analisi e non si trattiene da una piccola stoccata alla sua Roma: “Con Zorya ed Empoli abbiamo fatto due grandi partite. Soprattutto, abbiamo giocato un gran bel calcio, veloce e di controllo. È qualcosa di molto difficile, perché giocare bene e con rapidità all’Olimpico non è semplice. È il peggior campo della Serie A“. Insomma, parole non al miele per il proprio manto erboso, con il tecnico portoghese che si è lasciato andare ad una delle dichiarazioni tipiche del ‘solito’ Mou.