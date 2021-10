Theo Hernandez, convocazione da record: “Non accadeva dal 1974…”

Per la prima volta la Francia ha convocato nella nazionale maggiore sia Lucas che Theo Hernandez. Grande soddisfazione per i fratelli.

Lucas e Theo Hernandez sono due dei calciatori più forti del pianeta nel loro ruolo. I difensori rispettivamente di Bayern Monaco e Milan venivano sempre scelti o l’uno o l’altro, ma per la prima volta in carriera sono stati entrambi convocati con la maglia della Francia. Deschamps convocava spesso Lucas, ma solo recentemente ha iniziato a convocare anche il terzino sinistro rossonero.

Ai microfoni di Sky Sport Lucas Hernandez ha svelato la propria gioia per aver raggiunto un traguardo cosi importante, raccontando da dove sono partiti e come i due sono arrivati fin qui. Giovedi sera entrambi difenderanno i colori del proprio paese contro il Belgio, in un match all’Allianz Stadium, valido come semifinale di Nations League.

Lucas Hernandez racconta la sua infanzia con Theo

Il calciatore del club bavarese ha iniziato cosi: “Ho guardato la lista dei convocati, io c’ero tra i difensori ma mio fratello no. Poi ho visto il suo nome tra i centrocampisti e subito l’ho chiamato. Tutto ciò è incredibile”.

Lucas ha poi continuato parlando della loro dura infanzia: “Da giovani avremmo potuto giocare insieme, ma abbiamo preso strade diverse. Essere qui insieme è fantastico, dobbiamo ringraziare nostra madre. Lei c’è sempre stata, ci ha portato agli allenamenti e ci ha seguito: è stata sempre presente nei momenti belli e in quelli brutti”. Era dal 1974 che due fratelli non vestivano insieme la maglia della Nazionale francese, erano i tempi di Hervè e Patrick Revelli, entrambi militanti nel St.Etienne.