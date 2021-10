“È accaduto in giardino”: l’inaspettato retroscena su CR7 tra Juve e United

Gary Lineker ha svelato un curioso retroscena sul passaggio di Cristiano Ronaldo dalla Juve al Manchester United.

Gary Lineker è stato uno dei giocatori britannici più importanti nella storia del calcio inglese. Parlando alla ‘BBC’, ha rivelato un curioso retroscena sulla trattativa di calciomercato legata a Cristiano Ronaldo. Curiosamente, il passaggio di CR7 dalla Juventus al Manchester United si sarebbe concretizzato nel suo giardino di casa.

Il passaggio di Ronaldo dalla Juve al Manchester United si è concretizzato in un luogo inaspettato

De trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United sono state riferite molte informazioni. Eppure, l’ultimissima è stata a lungo tenuta nascosta. A rivelarla è stato l’ex calciatore inglese Lineker. In riferimento alla trattativa portata a termine dall’amministratore delegato dello United, ha riferito: “Metterò le mie carte in tavola. Ed Woodward è un amico e vicino di casa. Ha ingaggiato Cristiano Ronaldo quando era nel mio giardino“.

Ha poi concluso l’aneddoto, affermando: “È entrato in casa mia parlando al telefono con Jorge Mendes. Spero di non dire troppo. Ma ho una foto fantastica di lui seduto al telefono, che un giorno probabilmente condividerò, se me lo permetterà”.