“Strappo muscolare”: Serie A, uno dei top del ruolo sarà a lungo infortunato

Brutte notizie per Vincenzo Italiano: la Fiorentina in Serie A potrebbe fare a meno di Dragowski per strappo muscolare.

Dalla Polonia, non sono arrivate buone notizie in merito alle condizioni di Bartolomiej Dragowski. Il portiere della Fiorentina aveva lasciato il campo dolorante dopo il fischio finale della sfida contro il Napoli. Quello che si temeva, ora potrebbe essere una realtà concreta: l’estremo difensore del club viola potrebbe, infatti, non scendere in campo per circa sei settimane. A riferirlo è ‘Sport.pl’.

Brutte notizie per la Fiorentina: ecco le partite di Serie A che Dragowski potrebbe saltare

Il portiere della Fiorentina, quindi, secondo quanto scritto in Polonia da ‘Sport.pl’, avrebbe riportato uno strappo muscolare al quadricipite della gamba destra. Un infortunio non da poco per Dragowski che, se venisse confermato, provocherebbe uno stop di circa sei settimane.

Stando fuori per questo lungo periodo, Dragowski salterebbe i futuri impegni con la Polonia ma anche diverse partite di Serie A. A rischio ci sarebbero, infatti, le sfide contro il Cagliari, la Lazio, lo Spezia e la Juventus. Si attende un comunicato ufficiale da parte del club per avere tutte le conferme del caso.