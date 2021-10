Non c’è pace per Mourinho: arriva un’altra tegola dopo Zaniolo

Proseguono i problemi in casa Roma. Dopo l’infortunio di Zaniolo, Mourinho ha perso un altro giocatore giallorosso.

L’entusiasmo in casa Roma continua ad aumentare giorno dopo giorno. Al netto della sconfitta nel derby contro la Lazio, la squadra di Mourinho si è rialzata prontamente portando a casa la vittoria sia nella partita successiva in Conference League contro lo Zorya ma anche in campionato contro l’Empoli. Un andamento costante per i giallorossi che hanno lanciato un segnale chiaro anche alle rivali per un posto in Champions League.

Restano, però, tanti gli impegni ai quali la squadra capitolina dovrà far fronte, e non avere tutta la rosa a disposizione potrebbe rappresentare un problema non da poco. Negli ultimi giorni, infatti, Mourinho è costretto a fare la conta degli infortuni. Zaniolo ha dovuto addirittura rinunciare alla chiamata in nazionale per un affaticamento muscolare che lo costringerà a degli allenamenti personalizzati nei prossimi giorni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, non solo Zaniolo: Mourinho perde anche Smalling

E cosi, dopo il talento romano, in queste ore Josè Mourinho dovrà fare i conti anche con un’altra assenza. A fermarsi, infatti, c’è anche Chris Smalling vittima di una lesione al flessore della coscia destra. Un problema che costringerà il difensore inglese a restare fuori per una ventina di giorni. Certo, in questo senso la sosta aiuta, ma resta comunque il timore che i tempi possano allungarsi.

LEGGI ANCHE >>> E’ un Milan forza 4, comanda la nostra top 11 con il 36 %

Lo stesso Smalling, infatti, è rientrato recentemente da un altro infortunio al flessore all’altra coscia, quella sinistra. Già durante la partita contro l’Empoli aveva accusato dei crampi alla fine della partita, dolore che evidentemente celava proprio il problema che poi è stato riscontrato con gli accertamenti.