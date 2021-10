Napoli, brutta notizia per la rivale: “Botta al ginocchio, out un mese”

Il Napoli in Europa deve recuperare il terreno perso. Da segnalare c’è l’infortunio di Promes dello Spartak Mosca.

Il Napoli ha incominciato alla grande il campionato, vincendo tutte le prime sette giornate. La squadra di Spalletti ha superato con pieno merito l’arduo esame ‘Fiorentina’. I partenopei hanno vinto 1-2 contro i viola e guidano la classifica con due punti di vantaggio sul Milan secondo.

Dopo la sconfitta casalinga contro lo Spartak Mosca, il percorso per i partenopei in Europa League è in salita. Il Napoli, insieme al Leicester, ha un punto dopo due partite e le prossime sfide contro il Legia Varsavia saranno decisive per la qualificazione. Gli azzurri poi giocheranno il ritorno contro i russi.

⚠️ Quincy Promes has picked up a knock in his knee, and will be out of action for about three weeks.

Get well soon Quincy, we are looking forward to seeing you back on the pitch 💪 pic.twitter.com/2hwK2iKtTu

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 6, 2021