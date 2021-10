“PSG, addio a gennaio”: dalla Spagna la bomba sul nuovo acquisto

Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione su uno dei difensori del PSG: potrebbe partire e lasciare il club francese già a gennaio.

Dalla Spagna, stando a quanto riferito da ‘El Nacional’, il PSG starebbe pensando a una clamorosa cessione. Il nome in questione è quello di Sergio Ramos, arrivato a Parigi, solo l’8 luglio del 2021. Il difensore non però ha ancora esordito, vestendo la maglia del Paris Saint-Germain, a causa di una serie di infortuni, ma già a gennaio potrebbe dire addio la Francia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Arrivato a luglio, Sergio Ramos potrebbe dire addio al PSG già a gennaio

‘El Nacional’ ha perciò parlato di una possibile cessione del difensore, ex Real Madrid, in programma già a gennaio. Neanche il tempo di esordire, se mai riuscirà a farlo in questo poco tempo, che Sergio Ramos potrebbe già lasciare il PSG.

LEGGI ANCHE >>> “Chiellini, non lo fare”: la confessione dell’arbitro di Italia-Inghilterra

Sul profilo del giocatore, attualmente, ci sarebbe l’interesse del Manchester United. Se effettivamente dovesse lasciare la Francia, il club di Premier League proverebbe a realizzare l’operazione di mercato che avrebbe già voluto mettere a segno in estate. Sergio Ramos potrebbe così ritrovare Cristiano Ronaldo come compagno di squadra.