Fantallenatori in ansia: il big si fa male e salterà Napoli-Torino

Fantallenatori di nuovo in ansia per lui: ancora un infortunio per il big, che salterà ufficialmente la sfida tra Napoli e Torino

Reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, il Napoli di Luciano Spalletti non vuole fermare la propria corsa e mette nel mirino la gara con il Torino, alla ripresa del campionato. Dinanzi, però, troverà una squadra rigenerata dalla cura Juric e, soprattutto, vogliosa di riscattare lo stop negli ultimi minuti, nel derby con la Juventus.

Detto questo, se Spalletti sta pian piano recuperando l’intera potenzialità della propria rosa, lo stesso non si può dire per Juric. Il tecnico granata continua a perdere pezzi e tasselli importanti, dopo che l’infortunio di Belotti ha già messo in crisi le rotazioni e le gerarchie offensive del suo Torino.

Verso Napoli-Torino, Juric perde anche Verdi: il comunicato dei granata

A guastare ulteriormente la situazione dei piemontesi, adesso, si mette anche l’infortunio di Simone Verdi. Come notificato ufficialmente dal Torino: “A fronte della persistenza del fastidio al muscolo flessore accusato nella rifinitura pre-derby, Simone Verdi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica”.

Al Napoli dal 2018 al 2019, l’ex azzurro salterà il ritorno al Maradona, in programma domenica 17 ottobre, alle ore 18.00. Una pessima notizie per Ivan Juric, che davanti rischia di arrivare alla super-sfida di Fuorigrotta con gli uomini contati.