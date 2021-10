Il Barcellona fa la ‘spesa’ a Milano: tremano Inter e Milan

Il Barcellona è a caccia di centrocampisti e per gennaio avrebbe messo nel mirino addirittura Franck Kessie e Marcelo Brozovic.

L’inizio di stagione del Barcellona è stato nettamente al di sotto delle aspettative ed il club catalano è pronto, durante la sessione di gennaio, ad intervenire sul mercato. A prescindere dal tecnico che sarà seduto in panchina nel 2022 il club catalano è pronto a rinforzare il centrocampo e guarda in Serie A. Tanti i nomi sulla lista dei blaugrana e tra i tanti ci sono anche due giocatori di Inter e Milan.

Secondo quanto riporta Sport il Barcellona starebbe puntando Franck Kessie e Marcelo Brozovic, entrambi in scadenza di contratto il prossimo giugno. Secondo il quotidiano Milan e Inter non chiuderebbero totalmente alla cessione a gennaio per evitare di perdere i giocatori a parametro zero cinque mesi dopo.

La lista di mercato del Barcellona per gennaio

Soprattutto Kessie è però un obiettivo del ‘solito’ Psg e non sarà facile per il club spagnolo smarcare la concorrenza. D’altro canto proseguono invece le trattative per il rinnovo del contratto tra l’Inter e Brozovic.

I due ‘milanesi’ non sono gli unici nella lista della dirigenza blaugrana che monitorerebbe con attenzione anche la situazione di Ndombele e Van de Beek, entrambi in uscita dalla Premier League.