“Contatti avviati”: il progetto faraonico che riporta Conte in panchina

Contatti già avviati per il ritorno in panchina di Antonio Conte: progetto faraonico per convincere l’ex tecnico dell’Inter

Antonio Conte per la panchina, un progetto faraonico per strappare il suo sì e costruire una squadra vincente. La ‘Gazzetta dello Sport’ rilancia il nome dell’ex allenatore dell’Inter per il Newcastle, squadra penultima in Premier League ma destinata a vedere cambiata la sua storia. Il merito va al Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita che ieri ha ricevuto il via libera dalla commissione di controllo della Premier League per acquistare il glorioso club inglese. Una decisione che dalle parti del St James’ Park hanno già accolto con entusiasmo, tanto che ieri i tifosi si sono radunati in piazza per celebrare la nuova proprietà. Una proprietà che dispone di un patrimonio praticamente illimitato: si parla di 400 miliardi di dollari e la volontà di creare un ciclo vincente.

Newcastle, contatti avviati con Conte

Con queste carte, la nuova proprietà del Newcastle ha intenzione di convincere Conte ad accettare la sfida. Non certo un impegno semplice per il tecnico considerato che la squadra, ora allenata da Steve Bruce, ha racimolato appena tre punti in classifica e che un titolo manca ai Magpies da 94 anni.

La possibilità di investimenti faraonici e le ambizioni della nuova proprietà potrebbero però convincere Conte ad accettare la difficile sfida. I primi contatti- si legge sulla ‘Gazzetta dello Sport’ – ci sono già stati ed anche se una vera e propria trattativa ancora non c’è, non è difficile pensarae che l’allenatore salentino davanti ad un progetto serio e ad ambizioni concrete possa dire sì.