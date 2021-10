“Ufficiale, 350 milioni”: chiusa l’operazione che scuote la Premier League

Un club di Premier League cambia proprietà e finisce nelle mani di un fondo arabo. Il PIF acquisisce il 100% del Newcastle per 350 milioni di euro.

Colpo di scena in Premier League. Il Newcastle United ha, da questo momento, un nuovo proprietario. Ad annunciarlo è stato lo stesso club di Premier League con una nota ufficiale apparsa sui propri canali. Il PIF, Public Investment Fund, sarà il fondo arabo che guiderà il club nei prossimi anni. Sulla base di un accordo da 350 milioni di euro, è stata completata oggi l’acquisizione del 100% di Newcastle United Limited e Newcastle United Football Club Limited da St. James Holdings Limited.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

