“Disse una cosa su Ibrahimovic e lo cacciai”, il racconto di Materazzi

Marco Materazzi ha raccontato un retroscena relativo al suo passato all’Inter quando un ex compagno disse una frase su Ibrahimovic che lo sorprese

Marco Materazzi cacciò Arnautovic dallo spogliatoio dopo una frase riguardante Ibrahimovic, ricordi e aneddoti di una decina di anni fa, nel periodo d’oro dell’Inter, la squadra del Triplete allenata da Mourinho. L’ex difensore, campione del mondo nel 2006, ha parlato durante il ‘Festival di Trento’ e, trattando vari argomenti, si è soffermato anche sulla sua avventura nerazzurra. Periodo felice con tanti trofei e diversi ricordi, qualcuno anche simpatico. Come quello riguardante l’attuale centravanti del Bologna.

Le frase di Arnautovic su Ibrahimovic

Non fu straordinario, tutt’altro, il ricordo dell’austriaco durante la sua parentesi interista. Arnautovic, giocatore di grande talento, si presentò a Milano senza l’umiltà necessaria per sfondare. Lo ricorda anche Materazzi: “Arnautovic aveva grandissime qualità. Si presentò dicendo che dopo sei mesi sarebbe stato più forte di Ibrahimovic, io l’ho buttato fuori dallo spogliatoio. Calma, rilassati” il racconto del sorridente Materazzi.

Arnautovic oggi gioca nel Bologna, nel calcio non è riuscito ad emergere, avrebbe potuto vivere una carriera differente se paragonata alle sue indubbie qualità tecniche. Allora, nel 2010, era considerato una giovane promessa, oggi all’età di 32 anni è tornato in Italia carico di speranze. Vuole riscattarsi in Serie A dopo la deludente esperienza nerazzurra.