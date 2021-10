“Ti piacciono le polemiche?”: Donnarumma, Keylor Navas ora sbotta

Il dibattito sulla rivalità tra Donnarumma e Keylor Navas continua ad essere acceso e il portiere del Costa Rica sbotta all’ennesima domanda

Anche nella pausa per le Nazionali al Psg tiene banco la rivalità tra Donnarumma e Keylor Navas. L’arrivo in estate del portiere ex Milan alla corte di Pochettino ha complicato i piani per il tecnico argentino. Finora l’ex Real Madrid è stato impiegato in maniera più costante (7 partite contro 4) ma nelle ultime due gare è toccato all’italiano scendere in campo dal primo minuto. Un’alternanza che sta mettendo a dura prova i portieri, ora impegnati con le rispettive nazionali.

Donnarumma ieri è stato costretto a prendersi i fischi di ‘San Siro’, mentre l’Italia vedeva terminare la sua imbattibilità durata 37 partite. Keylor Navas, invece, è atteso dal triplo incontro di qualificazione contro Honduras, El Salvador e Stati Uniti. In aeroporto il portiere ha risposto alle domande dei giornalisti sulla Nazionale, sbottando quando gli è stato chiesto del compagno di squadra.

Keylor Navas e la domanda su Donnarumma: “Ti piacciono le polemiche?”

Che Keylor Navas gradisca poco il dualismo con Donnarumma non è una sorpresa. Passare dall’essere indiscusso numero 1, peraltro fresco di rinnovo, a ritrovarsi compagno di squadra un portiere più pagato di te e potenzialmente titolare non è certo semplice.

Così l’ex Real Madrid non ha gradito la domanda posta proprio su Donnarumma: “Ti piacciono le polemiche?” è stata la risposta dell’estremo difensore che poi è andato via. Non certo clima sereno dunque al Psg con Pochettino che dovrà essere bravo a tenere a bada anche il dualismo tra i suoi due portieri.