“Operazione importante”: non solo il rinnovo di Barella, per Marotta un altro colpo

Marotta, amministratore delegato dell’Inter, al Festival dello Sport di Trento ha annunciato due importanti rinnovi.

Nonostante la cessione di Lukaku al Chelsea, il reparto offensivo dell‘Inter, almeno in campionato, sta rispondendo alla grande con ben 22 gol, miglior attacco della Serie A, siglati in sette partite. La situazione è ben diversa in Champions: nessuna rete realizzata nelle prime due gare del girone.

La coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez ha iniziato con il botto: sei gol segnati per l’ex Roma, mentre l’argentino è a quota cinque. Beppe Marotta è intervenuto al ‘Festival dello Sport di Trento’ ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ dove ha dato un’ottima notizia per tutto l’ambiente nerazzurro:

Inter, Marotta: “A breve sarà ufficiale il rinnovo di Lautaro Martinez”

“Rinnovo di Lautaro Martinez? A breve sarà ufficializzato. Sarà un rinnovo molto importante. Stiamo sempre attenti al futuro del club. Bisognare avere il giusto equilibrio: da parte abbiamo un centravanti esperto come Dzeko e dall’altra un calciatore di talento e di prospettiva come Lautaro“.

Marotta ha anche annunciato il rinnovo di Barella: “Per Nicolò è pronto l’adeguamento dell’ingaggio. E’ diventato da talento a campione, affermandosi sempre con maggiore continuità nelle prestazioni. Occorre gratificarlo. Sarebbe bello se diventasse anche il nuovo capitano dell‘Inter”.