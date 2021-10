Il Milan dimentica Kessie: scelto il sostituto dell’ivoriano

Il Milan sembra ormai sempre più lontano dal centrocampista Franck Kessie. Maldini guarda in Ligue1 per sostituire il ‘Presidente’.

Le trattative per il rinnovo tra il Milan e Franck Kessie procedono sempre più a rilento ed anzi i rumors di un possibile addio al termine di questa stagione sono molto forti. Il calciatore ha pretese davvero molto alte per il rinnovo contrattuale e sulla sua figura incombe pesantemente lo spettro del Psg, già autore in estate dello ‘scippo’ riguardo il portiere (ormai ex) rossonero Gianluigi Donnarumma.

Visto i problemi per il rinnovo, il dirigente rossonero Paolo Maldini studia eventuali alternative e per l’occasione guarda al campionato francese per sostituire il forte ivoriano.

Milan, per il centrocampo Maldini pensa a Kamara

Secondo quanto riporta Tuttosport il club rossonero pensa a Boubacar Kamara, mediano dell’Olympique Marsiglia. Il giocatore è valutato 30 milioni di euro, ma il suo contratto scade il prossimo 30 Giugno ed il giocatore potrebbe essere un interessante profilo già per la sessione invernale di calciomercato.

Paolo Maldini valuta diverse opzioni per il centrocampo ed il mediano del club francese può rivelarsi un’interessante opzione low cost.