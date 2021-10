Altro che Juve-Alessandria: cosa è andato in onda su Dazn

Ancora un grossolano errore da parte di DAZN che ha trasmesso il programma Forum al posto dell’amichevole tra Juve ed Alessandria.

Continuano le polemiche attorno all’ormai sempre più famosa emittente DAZN. Questa mattina era prevista la trasmissione dell’amichevole tra la Juventus e l’Alessandria, match dove Massimiliano Allegri ha potuto provare i calciatori che hanno giocato meno. I tifosi bianconeri però non hanno potuto assistere alla prima mezzora del match.

A causa di un errore nella trasmissione di segnale di El Towers DAZN ha trasmesso il noto programma televisivo Forum, trasmissione che stava in quel momento andando in onda su Canale 5. L’ennesimo errore di DAZN che ha trasmesso il match solo dal 15 minuto di gara.

Ancora polemiche su DAZN: intanto la Juve vince

Dopo le polemiche per una trasmissione abbastanza rivedibile delle partite in campionato ora anche questo curioso episodio che ha scatenato gli utenti del web, pronti a criticare ancora l’emittente. Per quel che riguarda il match invece buone notizie per Allegri.

Il match amichevole ha visto la Juve vincere 2 a 1 grazie alle reti dei giovani Maressa e Chibozo. La gara ha visto i rientri dai rispettivi infortuni di Arthur e Kaio Jorge, sicuramente due buone notizie per il tecnico bianconero.