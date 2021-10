I nuovi proprietari del Newcastle hanno già messo mano al portafoglio

La nuova proprietà del Newcastle è pronta agli investimenti. Il primo passo potrebbe essere cambiare allenatore: Gerrard e Fonseca in lista.

Con il cambio di proprietà del Newcastle, in giro per il mondo c’è ora un club che ha molta più liquidità delle top società d’Europa. Il club inglese è stato rilevato dal PIF, un fondo arabo, per 350 milioni di euro dalla St. James Holdinngs Limited solo qualche giorno fa. I nuovi proprietari del club di Premier League sembrano fare davvero sul serio. L’acquisizione del 100% delle azioni della squadra ha reso felici i tifosi che, nelle scorse ora, si sono riversati in strada per festeggiare l’arrivo del nuovo presidente ed una probabile svolta nell’immediato futuro.

Il Newcastle può già cambiare allenatore

Il primo passo del Public Investmen Fund potrebbe essere quello di rimpiazzare l’allenatore Steve Bruce. Per farlo, le ipotesi al vaglio riconducono a nomi più altisonanti dell’attuale tecnico del club.

Come riferisce l’edizione odierna del ‘Mirror’, sarebbero i nomi di Steve Gerrard e dell’ex Roma Paulo Fonseca quelli più accreditati ad un futuro sulla panchina dei Magpies.