Juventus, l’attaccante vuole giocare altrove: c’è l’annuncio dell’agente

Le parole dell’agente del brasiliano Gabriel Jesus sulla possibilità di vedere il calciatore alla Juventus. Rivelazione anche su un vecchio interesse dell’Inter…

L’attaccante oggi al Manchester City, Gabriel Jesus, è per età e talento sicuramente tra i calciatori più osservati della Premier League. Nazionale brasiliano, ha ancora molto cammino davanti a sé e, durante l’estate, mentre si lavorava al trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United, nel mirino della Juventus era finito proprio il 24enne.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, niente Gabriel Jesus: l’agente chiude le porte all’Italia

Giovanni Branchini, agente in Italia di Gabriel Jesus, è intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento smentendo ogni possibilità di un arrivo in Italia e rivelando un vecchio retroscena sul brasiliano. Ai media, infatti, ha dichiarato: “L’Inter voleva acquistarlo prima che andasse al City, ma fin da subito si decise di andare in quella direzione”.

LEGGI ANCHE >>> “Se n’è parlato”: Icardi alla Juve, la rivelazione che nessuno si aspettava

“Gabriel Jesus non è mai stato sul mercato. Non credo che sia stato vicino a nessuno. Ha dei costi molto alti e per i club italiani è leggermente fuori mercato. Non credo sia possibile un suo arrivo, ha delle aspettative importanti anche se non è mai stato un titolare assoluto gioca molto”, ha aggiunto il procuratore. Nessuna prospettiva quindi lo proietta nel Belpaese, ma ciò non significa che la Juventus lo allontani del tutto dai radar.