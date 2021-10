Donnarumma, l’Allianz spazza via le polemiche: il gesto forte del pubblico

Gigo Donnarumma, dopo le polemiche, torna protagonista all’Allianz Stadium. Stavolta i toni sono totalmente diversi.

Le polemiche dietro Donnarumma hanno animato gli ultimi giorni. I fischi di San Siro durante la sfida contro la Spagna hanno di fatto alimentato il chiacchiericcio mediatico in maniera esponenziale, provocando anche la reazione di diversi esponenti del mondo del pallone. Dalle parole di Gravina a quelle di Mino Raiola (agente del giocatore), tutti hanno di fatto condannato l’accoglienza per il portiere del Paris Saint Germain.

Sanguina ancora la ferita per i tifosi del Milan, che evidentemente hanno mal digerito l’addio del portierone classe ’99. Il tutto è stato evidente proprio durante la partita degli azzurri contro la Roja, con i tifosi rossoneri che nel tifare l’Italia hanno però mostrato tutto il proprio dissenso nei confronti di Gigio e la scelta di lasciare Milano.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma, all’Allianz cambia tutto: piovono applausi

E cosi, dopo le polemiche, il tutto ha assunto una forma totalmente diversa durante la sfida contro il Belgio che si sta giocando in questi minuti. La scelta di dare la fascia di capitano all’ex portiere del Milan è stato un chiaro segnale che lo stesso Roberto Mancini ha voluto dare a tutto il paese, un gesto di sostegno dopo le pesanti critiche piovute su Donnarumma in quel di Milano.

LEGGI ANCHE >>> Il selfie rubato a Messi che sta facendo ridere il Sud America

Ma non solo Mancini. L’Allianz Stadium ha accolto il portiere nel miglior modo possibile. E cosi in avvio applausi per Donnarumma, ma anche durante la partita sono arrivati diversi momenti dove lo stadio torinese ha fatto sentire tutto il suo calore al portiere del Psg. Applausi, cori (“Gigio! Gigio!”), ed una situazione che ha cambiato totalmente volto rispetto alla partita del Meazza.