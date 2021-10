Inter, non solo Sanchez: anche un centrocampista verso l’addio

Sanchez e Gagliardini verso l’addio a gennaio: l’Inter potrebbe valutare la possibile doppia cessione in vista del prossimo mercato di gennaio. L’attaccante cileno vorrebbe giocare con maggiore continuità

Sanchez e Gagliardini verso la cessione: potrebbe essere questa l’imminente mossa del mercato dell’Inter in vista dei prossimi mesi. L’attaccante cileno, come manifestato dallo stesso diretto interessato nelle scorse settimane, potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare i nerazzurri già dalla prossima sessione di calciomercato.

L’unico (ma grande) ostacolo, per il momento, resta rappresentato dall’oneroso ingaggio del cileno. 7,5 milioni la cifra dello stipendio dell’ex Arsenal e Barcellona, aspetto che starebbe limitando le potenziali trattativa tra i nerazzurri i e i club interessati. Sanchez piace parecchio in Liga e Premier League, ma non è escluso che l’attaccante possa valutare un’esperienza in Mls.

Inter, non solo Sanchez: possibile addio anche per Gagliardini

L’Inter resterà alla finestra per valutare alcune possibili offerte per Sanchez. Attenzione, però, anche al possibile addio di Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro, poco utilizzato da Inzaghi in questo inizio di stagione potrebbe valutare l’ipotesi di addio nel corso dei prossimi mesi per trovare una nuova soluzione che gli assicuri più minutaggio e più centralità nel progetto.

L’ex Atalanta piace particolarmente alla Fiorentina, ma attenzione anche al forte interesse di diverse squadre di Premier League, pronte a piombare con forte decisione sul centrocampista dell’Inter. Più defilata l’ipotesi Lazio.